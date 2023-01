Da Handanovic a Onana, Trevisani: “Prima il portiere non c’era, oggi invece…”

Intervenuto ai microfoni di Pressing su Mediaset, Riccardo Trevisani ha voluto sottolineare come l'Inter sia migliorata in fase difensiva

"L'Inter ha subito un tiro in porta col Napoli, il portiere l'ha parato. Mi sembra un bel passo avanti. Il portiere oggi c'è e l'Inter cammina. Prima il portiere non c'era (Handanovic, ndr) e l'Inter non camminava"