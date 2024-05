Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter, il tecnico della Lazio Igor Tudor ha parlato così in vista della gara di domani: "Luis Alberto è convocato, ha fatto una settimana normale ed è convocato. Ci sono 38 partite nel campionato, io credo che si tirano le somme alla fine e si vede dove si arriva. In porta? Qua c'è una gerarchia chiara. Provedel è il titolare e domani torna in campo. Mandas ha fatto molto bene in queste settimane, ma Provedel è il numero uno e domani torna in porta. Guendouzi e Gila? Stanno bene entrambi, Matteo ha avuto questa bellissima cosa che è diventato papà e si è allenato poco in settimana. Vediamo oggi di fare le scelte giuste, domani bisognerà fare le cose bene, avremo bisogno di 16 giocatori pronti a lasciare l'anima in campo per portare a casa punti. Pellegrini? Domani gioca, gioca anche Rovella. Vi ho dato due nomi così, altri non ne dò.