Arrivano dal quotidiano La Verità aggiornamenti sul futuro societario dell'Inter, con l'accordo tra Steven Zhang e il fondo Pimco che ha subito una frenata negli ultimi giorni, con il fondo Oaktree alla finestra pronto a rilevare le quote del club qualora non venga restituito il prestito in scadenza lunedì. Si legge: "Da settimane si dà per scontato (dopo che sono falliti i tentativi di rifinanziamento con lo stesso Oaktree) che l’Inter avrebbe contratto un nuovo prestito con Pimco, un altro fondo specializzato nel reddito fisso (obbligazioni, appunto) per poi usare la liquidità ottenuta per ripagare Oaktree. Ma negli ultimi giorni le certezze sono venute a crollare. Secondo quanto risulta alla Verità, che ne ha scritto sul numero del 14 maggio, il problema non sta tanto nelle condizioni quanto nelle finalità del prestito. L’operazione (in gergo si tratta di un bridge to disposal) è un finanziamento da 430 milioni finalizzato alla cessione dell’Inter: ti presto i soldi avendo delle certezze che stai per vendere il club. Perché mi hai convinto che mi saranno restituiti attraverso la vendita dell’asset.