L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport illustra nel dettaglio chi sia davvero il fondo Oaktree, che diventerà nelle prossime ore il nuovo proprietario dell'Inter: "Il fondo californiano Oaktree, infatti, dal 2019 è controllato da Brookfield Corporation, colosso finanziario canadese che gestisce 925 miliardi di dollari di patrimoni (Oaktree ne ha in portafoglio 192, dei quali solo 16 legati al private equity). Brookfield controlla il 62% di Oaktree. Giganti planetari che spaziano in ogni settore. Oaktree, fondata nel 1995 a Los Angeles, ha 25 uffici in giro per il mondo, tra Nord America, Europa, Asia e Australia, con oltre 1.200 dipendenti. Ma il 66% dei suoi affari è in America.

Come succede con molti di queste società, gran parte dei capitali investiti derivano dai fondi pensione. Tra i clienti di Oaktree ci sono anche 15 fondi sovrani. La nuova proprietà nerazzurra ha sempre puntato su prestiti ad alto rendimento, scommettendo su ritorni elevati da aziende in situazioni complicate. Come ha spiegato il co-fondatore e co-presidente, Howard Marks, la specialità di Oaktree è andare alla ricerca di «belle imprese con brutti bilanci». In parte è andata così anche con Suning che non è riuscita a ripagare il maxi-finanziamento del 2021, finendo per perdere in pegno l’Inter reduce da anni di successi sul campo che stanno conducendo anche a conti del club più in salute. Oaktree era entrata nella corsa dei fondi di private equity interessati ad acquistare quote della Lega Serie A con la prospettiva di creare una media-company.