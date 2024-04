"Anche l’Inter piange (per un errore arbitrale)", il commento di Tuttosport in merito alla rete del Cagliari, viziata da un tocco di bracico

"Anche l’Inter piange (per un errore arbitrale)". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al 2-2 tra Inter e Cagliari. Nonostante il clima euforico a San Siro, i nerazzurri non sono riusciti a trovare la vittoria. "A guastare tutto l’errore dell’arbitro Fourneau che, con la collaborazione di Di Bello e Valeri al Var, non ha sanzionato il nettissimo tocco con l’avambraccio sinistro di Lapadula che ha smarcato Viola in posizione di sparo davanti a Sommer sull’azione del 2-2. Episodio, che ha regalato al Cagliari un pareggio meritato e preziosissimo (per Claudio Ranieri 13 punti nelle ultime 8 gare di campionato) e che salva il record di punti fatto dalla Juventus di Antonio Conte nel 2013/14 (102)", il giudizio del quotidiano.