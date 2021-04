Tuttosport: “Icardi alla Juve? Ecco il possibile intreccio con Mbappé e CR7”

Secondo il quotidiano, se il Real Madrid prendesse Mbappé, il PSG si butterebbe sul portoghese: a quel punto Icardi potrebbe essere bianconero

Mbappé al Real Madrid, Cristiano Ronaldo al PSG e Mauro Icardi alla Juventus : è questo l'intreccio internazionale disegnato da Tuttosport, che spiega come i tre centravanti possano cambiare maglia incrociandosi la prossima estate. Spiega il quotidiano: "E se il Real Madrid alla fine riuscisse a combinare l’operazione Mbappé? Se la tela tessuta dagli uomini di Florentino Perez intrappolasse le speranze del PSG di rinnovare il contratto allo strabiliante centravanti, come potrebbe reagire il PSG? Dicono, sia in Spagna che in Francia, che il Paris potrebbe consolarsi dando l’assalto a Cristiano Ronaldo. Magari offrendo in cambio Mauro Icardi, che alla Juventus è sempre piaciuto.

Tutto è però in mano a Ronaldo: "I vertici della Continassa sanno benissimo che è il portoghese a decidere (come ha sempre fatto in carriera) e che quindi, qualora decidesse di accettare la proposta del PSG, ci sarebbe solo da spuntare un buon accordo. Lo scambio con Mauro Icardi, in fondo, lo sarebbe. Se il livello dei due giocatori non è paragonabile per la superiorità di Ronaldo, va detto che con Icardi la Juventus metterebbe le mani su un centravanti molto prolifico, di 28 anni, con una consolidata esperienza nel campionato italiano e che peserebbe infinitamente meno sul monte ingaggi rispetto a Ronaldo. La Juventus, quindi, non sarebbe felice di salutare CR7 e cercherebbe di trattenerlo, ma di fronte alla sua ferma volontà potrebbe comunque trarre vantaggio dal super triangolo di bomber fra Madrid, Parigi e Torino", si legge.