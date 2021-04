L’Equipe – Icardi-PSG, addio possibile. “Nostalgia dell’Italia, l’entourage si muove”

Mauro Icardi, dopo aver saltato 24 partite in stagione, potrebbe lasciare il PSG al termine della stagione

Stando a quanto riferisce il portale francese, infatti, l'entourage di Icardi sta sondando il terreno affinché l'attaccante argentino possa lasciare la Francia in estate. Sempre secondo quanto riporta L'Equipe, il giocatore avrebbe anche nostalgia della Serie A e si spiegano in tal senso le voci di un possibile approdo alla Juventus. Intanto il PSG, allo stato attuale, non si opporrebbe alla cessione dell'attaccante ex Inter ma punterebbe altresì ad intascare una buona cifra. I transalpini pretendono almeno 50 milioni di euro, ossia il valore economico del riscatto dall'Inter anche se non è detto che ci siano club disposti ad arrivare ad investire una cifra così alta nel contesto attuale. Il PSG non direbbe no all'addio di Icardi anche perché il vero obiettivo è ridurre il monte ingaggi e puntare ad estendere il contratto di Mbappé, per difendersi dalle insidie del Real Madrid che, da tempo, corteggia il giovane talento francese.