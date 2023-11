Tuttosport su Inzaghi: “Bancomat per Zhang: ha fatto guadagnare 275 mln all’Inter, Conte…”

Altro che Conte

Finora il totale guadagnato dall'Inter in Europa con Inzaghi si aggira attorno ai 275 mln di euro, ai quali vanno sommati gli incassi da botteghino e quelli che arriveranno quest'anno in base al percorso europeo. "L’Inter, da quando c’è Inzaghi, ha visto lievitare i propri incassi da competizioni Uefa. Nel biennio di Conte, con due eliminazioni nei gironi di Champions, solamente l’arrivo in finale di Europa League nell’estate 2020 aveva aiutato a raggiungere determinante cifre: 61.5 milioni nella stagione ’19-20 e 38 in quella ’20-21. Con Inzaghi e il triplice approdo consecutivo agli ottavi, l’ultimo quello conquistato a Salisburgo e già conteggiato, il “conto corrente” nerazzurro si è gonfiato: 65 milioni incassati nell’annata ’21-22, ben 98 nel ’22-23 (sarebbero stati 102, ma l’Inter ha dovuto pagare 4 milioni di multa per il Fair Play Finanziario) e già 61 in quella in corso. Per un club che ha bilanci in passavo da anni, una manna da cielo: un motivo in più per Zhang per dire grazie a Simone Inzaghi", chiosa Tuttosport.