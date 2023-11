Ordine: “Non è vero che le tv decidono gli slot. Perchè la Roma mai di lunedì?”

Il giornalista Franco Ordine, intervenuto nel corso di "Tutti Convocati" in onda su Radio 24, ha detto la sua sulla polemica legata alle decisioni su date e orari delle varie partite: "L'ultima parola spetta alla Lega Serie A sugli slot. Mettono in giro la favoletta che le televisioni scelgano le partite da sole, non è così. Ma perchè la Roma dopo l'Europa League non gioca mai nemmeno una volta di lunedì e invece l'Atalanta alcune volte sì?".