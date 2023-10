Trevisani: “Inter-Roma domenica per volere delle tv, ovvio e giusto. Ci vuole coraggio a…”

Parlare della Lega calcio e lamentarsi degli orari... ci vuole coraggio: la Lega fa quello che gli chiedono le televisioni che vogliono la Roma alla domenica perché tira di più del lunedì. Questione di audience. E l'allenatore della Roma lo sa molto bene, perché è pagato 7.5 milioni di euro per proporre quel calcio terrificante che si è visto domenica a San Siro. Il problema è che la Roma non gioca a pallone. Certo con Dybala, Pellegrini e Smalling avrebbe fatto una partita migliore, ma fare la partita che ha fatto la Roma è una cosa indecorosa.

