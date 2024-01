U18, l’Inter inciampa in casa contro il Cagliari: 0-2 il finale, perso il primato

I nerazzurri di Zanchetta vengono sconfitti dai rossoblu e vengono sorpassati dalla Roma in testa alla classifica

Brutto passo falso per l'Inter U18: i nerazzurri di Zanchetta perdono 0-2 in casa contro il Cagliari e vengono sorpassati in testa alla classifica dalla Roma, vittoriosa con lo stesso punteggio contro l'Empoli. I nerazzurri rimangono così fermi a quota 29 punti, al pari dei toscani e a una lunghezza di distanza dai giallorossi.