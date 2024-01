Stankovic: “Inter non può scappare dal ruolo di favorita. Mi ricorda quella del Triplete”

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore del Ferencvaros, è intervenuto in collegamento durante "90° Minuto", in onda su Rai 2: "Non sono mai andato via dall'Italia, vedo quasi tutte le partite. Chi la spunterà tra inter e Juventus? Ho visto un'Inter stradominante su un campo non facile come quello di Monza, contro una squadra ben allenata. Sarà un testa a testa, di sicuro la Juve ha un piccolo vantaggio, non ha l'Europa di mezzo e adesso da allenatore capisco quanto possa influire in una settimana in cui giochi ogni 3 giorni. Ma l'Inter non può scappare dal ruolo di favorita, la vedo molto bene, alla grande. Simone Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro, ha un gruppo organizzato, giocano a memoria: per me sono i favoriti".