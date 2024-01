Inter, sono tre gli obiettivi stagionali. Inzaghi da record, mai così bene a gennaio

Messo in standby il campionato, ora l'Inter si concentrerà sulla Supercoppa che nelle ultime due stagioni ha portato sede nerazzurra di viale della Liberazione. Inzaghi proverà a ripetersi per la terza volta, quest'anno sarà un formato diverso: serviranno due gare per portare a casa il trofeo.

Fuori dalla Coppa Italia per merito del Bologna, all'Inter rimangono ancora due grandi obiettivi. Il campionato dove, come abbiamo detto, conduce i giochi. La seconda stella è l'obiettivo dichiarato da inizio stagione da tutta la dirigenza e la proprietà nerazzurra. Senza dimenticare la Champions League, dove agli ottavi si troverà di fronte l'Atletico Madrid di Simeone. Lo scorso anno il cammino in Europa è culminato con la finale di Istanbul, poi vinta dal Manchester City. L'Inter proverà a portare avanti il più possibile il cammino in Europa, senza lasciare punti per strada in campionato, la seconda stella rimarrebbe nella storia del club, dei giocatori e del tecnico.

(Sky Sport)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.