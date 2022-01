Sabatini: “Salernitana, arriveranno 5-6 giocatori. De Rossi? Non arriverà”

Il nuovo direttore sportivo della Salernitana ha parlato durante la conferenza stampa per la sua presentazione ufficiale

"Ho avuto una vita sportiva lunghissima e questo non lo considero di certo un capolinea. Non ci saranno acquisti programmativi, arriveranno giocatori con uno scopo. Poi vedremo se matureranno meriti di campo e se continueranno con noi. Dobbiamo fare una squadra funzionale a combattere. Verranno pochissimi giovani per fare poi con loro magari un discorso futuribile. Non ce la faccio a fare una sessione di mercato senza qualche giovane. Oggi fare programmi è un lusso. Avremo bisogno di giocatori pronti a portare un carico emotivo importante. Questa è una città intera che si vuole salvare. Simy? Deve fare di più. Così non basta. Non so che condizionamento abbia avuto ma deve dare qualcosa in più, cattiveria, determinazione. Altrimenti non serve a niente e se un giocatore non serve a niente... traete voi le conclusioni. Ma tutti i titolari attuali sono in discussione, sono tutti in gioco. Arriveranno 5/6 calciatori ma prima dovrò parlare con la squadra e lo farò martedì. De Rossi? Non arriverà. Non è abilitato a farlo".