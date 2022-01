Serie A, Salernitana-Lazio 0-3: Sarri ritrova il sorriso dopo la sconfitta con l’Inter

I biancocelesti si sono imposti all'Arechi in un match comandato dal primo all'ultimo minuto contro i granata

La Lazio di Maurizio Sarri torna alla vittoria dopo la sconfitta con l'Inter dell'ultimo turno di campionato. I biancocelesti si sono imposti in casa della Salernitana in un match mai in discussione. In rete Immobile, due volte, e Lazzari, a fissare il punteggio sullo 0-3 finale. Vittoria dal sapore particolare per Claudio Lotito, contro quella che fino a poco fa era la sua seconda squadra nel calcio professionistico, passata negli ultimi giorni nelle mani dell'imprenditore Danilo Iervolino.