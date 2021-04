UEFA, il Comitato Esecutivo valida la nuova Champions a 36 squadre: i dettagli

Dopo la notizia della costituzione della Superleague Ceferin va dritto per la sua strada e vara una nuova formula per il torneo continentale

Con la notizia della costituzione della Superleague da parte di 12 club europei è scoppiata una vera bomba nel calcio. E soprattutto in seno all'UEFA che ha già minacciato provvedimenti contro i club che hanno aderito al nuovo torneo.

Intanto il Comitato Esecutivo riunito a Montreaux ha validato il formato della nuova Champions League con 36 squadre ed ha previsto che questa nuova formula entrerà in vigore nel 2024.

Nella nuova Champions League Inghilterra, Spagna, Germania e Italia conserveranno quattro posti a testa mentre alla Francia ne saranno garantiti tre. Le 36 squadre saranno suddivise in 4 fasce secondo il ranking Uefa e daranno vita a un mini-campionato dove ciascuna formazione disputerà 10 partite, scontri diretti. Al termine di questa fase, le prime otto si qualificheranno direttamente agli ottavi mentre gli altri otto posti disponibili verranno assegnati con gli spareggi su doppia partita le squadre classificate dal nono al 24esimo posto. Dagli ottavi in poi si procederà come avviene adesso, con turni a eliminazione diretta, andata e ritorno.