Inter, UFFICIALE: primo contratto da professionista per Calligaris, i dettagli

Riconoscimento per il portiere classe 2005, aggregato anche nella recente tournée in Giappone della Prima Squadra nerazzurra

Primo contratto da professionista per Alessandro Calligaris, portiere classe 2005 dell'Inter: il giocatore, aggregato agli allenamenti della Prima Squadra e convocato da Simone Inzaghi per la recente tournée in Giappone, si lega ai nerazzurri con un triennale valido fino al 30 giugno 2026.