UFFICIALE – Terni, Ranocchia entra in società: da definire il ruolo dell’ex Inter

A poco più di un anno dal suo ritiro, Andrea Ranocchia torna nel mondo del calcio in un'altra veste. L'ex difensore e capitano dell'Inter lavorerà nel Terni. "Andrea - la nota del club rossoverde - ha parlato ai ragazzi del suo percorso calcistico pieno di passione e sacrifici. Un'esperienza unica per il nostro vivaio ed un piacere per noi averlo ospitato".

Anche il patron del Terni Fc, Antonio Cardona, ha ufficializzato l'accordo: "Andrea rappresenta per noi una risorsa economica e una risorsa in termini di competenze calcistiche, uno con 25 presenze in Nazionale la materia un po' la mastica... Orgogliosi di averlo con noi, dopo aver accolto un altro big come l'ex Lazio Adalberto Grigioni". Il ruolo di Ranocchia all'interno della società rossoverde verrà definito nei prossimi giorni.