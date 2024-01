UFFICIALE – Zenga allenerà negli Emirati Arabi: il comunicato del nuovo club

Walter Zenga torna in panchina. E' infatti ufficiale il suo approdo all'Emirates Club, società degli Emirati Arabi

Walter Zenga torna in panchina. E' infatti ufficiale il suo approdo all'Emirates Club, società degli Emirati Arabi, con cui ha firmato un contratto di un anno e mezzo. Queste le sue prime parole: "Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di lavoro e le mie esperienze globali e locali nella Lega degli Emirati Arabi Uniti per aiutare la squadra e farla salire in classifica.