“Dimarco miglior terzino sinistro della nostra storia dopo Roberto Carlos?” Risponde Zenga

"Dimarco è il miglior terzino sinistro della nostra storia dopo Roberto Carlos?", ha chiesto un follower all'ex portiere. A questa domanda Walter Zenga ha risposto così: "Non mi piacciono le classifiche. Ognuno di noi ha vissuto la sua epoca e avuto le soddisfazioni relative al momento. Ma Dimarco mi emoziona perché come me è cresciuto nel settore giovanile, come me ha giocato in una squadra di quartiere (io Macallesi, lui Calvairate), come me è andato in prestito ed è arrivato anche in Nazionale. Il sogno di due bambini che si è realizzato".