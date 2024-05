Il difensore centrale belga è attualmente in prestito allo Standard Liegi, e la dirigenza nerazzurra deve decidere che fare con lui

Uno dei calciatori dell'Inter attualmente in prestito altrove è Zinho Vanheusden: il difensore belga è tornato ancora una volta allo Standard Liegi, il club nel quale è cresciuto, ma anche in questa stagione ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico che non gli ha permesso di giocare con continuità.