L'Inter non vuole privarsi dei suoi big e spera di riuscire a trattenerli tutti ad Appiano Gentile. Per farlo potrebbe cedere alcuni dei giovani in prestito per finanziare i colpi in entrata. Magari mantenendo la recompra per valutare la crescita dei ragazzi.

STANKOVIC— "Il portiere prestato alla Sampdoria (riscatto fissato a 5 milioni, con contro riscatto a favore dell'Inter) dopo un inizio incerto, ha dimostrato a suon di parate di essere un estremo difensore valido, pronto anche per la Serie A. Il club nerazzurro lo valuta 7-8 milioni ed è convinto che per lui le proposte non mancheranno. Non solo quella per un semplice prestito. Il valore del figlio del mitico Dejan non è in discussione e questa stagione alla Samp lo ha messo sotto la luce dei riflettori. Il fratello Aleksander, capitano della Primavera di Chivu in corsa per il tricolore, il prossimo anno andrà in prestito ad acquisire esperienza. Diverse formazioni di Serie B hanno già sondato il terreno, ma non va escluso che spunti fuori qualche opportunità ancora più importante", sottolinea Gazzetta.it.