Vanheusden, il papà: “Rimanere allo Standard? Deciderà l’Inter cosa fare”

Contro il La Gantoise Zinho Vanheusden potrebbe tagliare il traguardo delle 100 presenze con la maglia dello Standard. Né il ginocchio né la schiena rappresentano più un problema per il difensore di proprietà dell'Inter. "Questa centesima partita significa molto per lui. Non tutti possono vantarsi di aver indossato cento volte la maglia dei Rouches, e Zinho considera questa prospettiva un onore. Novantanove partite non sono comunque la stessa cosa...", sono le parole del padre Johan.

Sul futuro del figlio, però, non si sbilancia: "Non abbiamo molto da dire al riguardo, deciderà l'Inter cosa fare". A oggi lo Standard non ha i mezzi per esercitare l'opzione di acquisto fissata a sette milioni di euro, Vanheusden potrebbe quindi restare in Belgio solo se i dirigenti nerazzurro accettassero di cederlo a un prezzo notevolmente inferiore.