Inter, Vanni: “Steven Zhang a Milano settimana prossima? Mi risulta che…”

Così il collega in merito al ritorno del presidente dell'Inter Steven Zhang a Milano: il numero uno del club è atteso in queste settimane

"Premetto: non ho certezze e potrei essere smentito dai fatti, ma che Steven Zhang sarà a Milano settimana prossima (si diceva già questa...) non mi risulta. Sembra permangano difficoltà legate a obbligo di doppia quarantena Cina-Italia. Più probabile fine aprile / inizio maggio. Vediamo". Così Franco Vanni, collega de La Repubblica, in merito al ritorno del presidente dell'Inter Steven Zhang a Milano. Il numero uno del club è infatti atteso in queste settimane per vivere vicino alla squadra il finale di stagione.