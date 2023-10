Vanoli: “Sono interista e ringrazierò per sempre Conte: quello scudetto…”

"Dopo l'esonero dal Tottenham, ho chiesto a Conte se voleva passare qui a trovarmi al Venezia a darmi dei consigli. E' un grandissimo allenatore. E lo ringrazierò sempre, perché in Premier mi ha fatto vivere delle esperienze fantastiche. Mi ha fatto vivere una gioia immensa quando ha firmato per l'Inter, io sono interista, potete immaginare cosa voglia vincere lo scudetto con la mia squadra del cuore, è inimmaginabile e per questo lo ringrazierò sempre, mi ha fatto vedere come si gestiscono i grandi club. Quando sono andato allo Spartak, che è paragonabile alla Juve in Russia, i suoi insegnamenti mi hanno aiutato tanto"