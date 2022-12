Venezia, Candela applaude Vanoli: “Ci ha cambiato la mentalità, i risultati si vedono”

Paolo Vanoli, ex collaboratore tecnico di Antonio Conte ai tempi dell'Inter, da qualche settimana è il nuovo allenatore del Venezia. Antono Candela, difensore dei lagunari, lo ha elogiato: "Nelle ultime settimane, la mentalità della squadra è cambiata: facciamo del nostro meglio per dare il massimo e rimanere concentrati per tutti i minuti di gioco. Il mister ci ha messo davanti alla realtà, facendoci capire quanto fosse elevato il rischio di scendere di categoria. I risultati in casa ci stanno anche aiutando a riavvicinare i tifosi alla squadra: non dare soddisfazione al Penzo era un nostro pallino, che ci causava un grande dispiacere. Attendiamo tutti i nostri tifosi allo stadio, la loro vicinanza anche nei momenti difficili è veramente fondamentale".