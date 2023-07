Vernazza: “Nessuna forte come l’Inter, ma manca l’attaccante. Matura per lo scudetto”

Come l’Inter nessuno oggi, se non fosse per l’attaccante mancante. Non c’è un’altra squadra italiana che trasmetta la stessa impressione di forza e di continuità. Abbondanza sulle fasce e a centrocampo, nonostante il distacco da Brozovic. Solidità in difesa, aspettando Sommer, il portiere esperto che ancora non c’è. L’Inter è matura per lo scudetto, sulla spinta della finale di Champions, una botta di autostima. Nell’amichevole di ieri, per quanto estiva e contro un avversario inferiore come l’Al Nassr, colpiva quanto la squadra palleggiasse a ridosso dell’area altrui, per una specie di costruzione dall’alto.