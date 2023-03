Vieri: “Quante bugie per quella sera a casa con Di Biagio. Prima i social…”

Ci è tornato su. Bobo Vieri, sul suo canale Twitch, durante la diretta con Cassano, Adani e Ventola, ha parlato di quanto era successo con DiBiagio quando avevano lasciato il ritiro della Pinetina in piena notte e il giorno dopo erano stati puniti dall'Inter. «Quella notte noi eravamo andati a dormire a casa. Stavamo andando a dormire sia io che Gigi a casa mia, ma ad un certo punto lui mi ha chiesto di accompagnarlo a casa sua. Accompagnato lui io sono andato a dormire a casa mia. Al mattino, alle otto e mezza eravamo già in ritiro. Ma già si era saputo che non avevamo dormito in ritiro alla vigilia della gara col Modena. Ma avevano scritto che eravamo stati in discoteca. Per fortuna avevo accompagno Gigi a casa, altrimenti la moglie gli avrebbe dato del bugiardo. Ma quel giorno Cuper ci ha puniti comunque», ha sottolineato.