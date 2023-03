Telegraph – Tottenham, l’addio a Conte entro la fine della settimana

Il tempo di Antonio Conte come allenatore del Tottenham sta per finire. Il Telegraph lo scrive con certezza: il club inglese accetterà l'addio dell'ex tecnico nerazzurro. Da tutta una serie di conferme arrivate al quotidiano inglese, la situazione è considerata ormai irrecuperabile dopo lo sfogo avuto dall'allenatore per il pari contro il Southampton.

«Penso sia meglio entrare nel problema, non siamo una squadra. Siamo 11 giocatori che scendono in campo. Vedo giocatori egoisti, giocatori che non vogliono aiutarsi a vicenda e non ci mettono il cuore. Questa stagione rispetto alla scorsa è andata ancora peggio. Quando non sei una squadra non puoi migliorare. Sono venti anni che questa squadra non vince e non può essere sempre colpa del club o dell'allenatore. Tutti devono essere coinvolti e prendersi le loro responsabilità, anche i giocatori», aveva tuonato in sala stampa sconvolgendo l'intero ambiente.