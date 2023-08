Vincolo San Siro, Inter e Milan avanti coi nuovi progetti. Ecco l’area scelta dai nerazzurri

"Nessuna sorpresa, ma ora c’è anche il timbro ufficiale della Sovrintendenza e della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia: lo stadio Meazza non può essere demolito, le autorità hanno riconosciuto l’esistenza del vincolo culturale sul secondo anello anticipando di fatto quello “storico” che nascerebbe in automatico al 70° anno di età (quindi nel 2025). Il progetto di Inter e Milan per il nuovo San Siro è definitivamente fallito, quattro anni dopo la presentazione del primo, ambizioso masterplan. Nessuna sorpresa, appunto, tanto che i club oramai da mesi stanno procedendo in modo indipendente, per provare comunque a costruire lo stadio di proprietà che nei piani di Cardinale e Zhang dovrà far impennare i ricavi. I nerazzurri hanno puntato su Rozzano, i rossoneri su San Donato: entrambi i club sperano di avere la loro nuova casa pronta tra il 2028 e il 2029", scrive La Gazzetta dello Sport.