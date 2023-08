In Francia – Balogun, Monaco offre 40 mln. No Arsenal, ma i francesi non mollano

In Francia parlano di Balogun , che nell'ultima stagione ha giocato in Ligue1 con la maglia del Reims, e oltre ad essere nel mirino dell'Inter è nel mirino del Monaco. Nelle scorse ore si era parlato di un'offerta di 30 mln fatta dal club francese all'Arsenal per l'attaccante. Ora RMC Sport parla invece di un'offerta di 40 mln rispedita al mittente dal club inglese.

"Stando alle nostre informazioni - scrive il sito francese - il Monaco avrebbe fatto un'offerta ai Gunners di 40 mln per Folarin Balogun. Quest'offerta è stata respinta dal club londinese ma la società francese non avrebbe intenzione di rinunciare al giocatore. Rivelazione della scorsa stagione in Ligue1, con 21 gol segnati col Reims, l'attaccante 22enne americano è tornato in Inghilterra dopo il prestito ma potrebbe fare ritorno nel campionato francese perché il Monaco punta su di lui".