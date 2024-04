Nicolas Viola , centrocampista del Cagliari, prossima rivale dell'Inter sulla strada verso lo scudetto è stato ospite di Pardo su DAZN. «Hai studiato l'Inter? Sì, l'ho vista e ho seguito Calhanoglu , mi ha dato qualche informazione sui rigori. È ancora tutto da fare per noi anche dopo la vittoria sull'Atalanta».

Il giocatore ha incrociato anche Inzaghi sul canale streaming e si è complimentato con il calciatore per il gol contro la formazione di Gasperini: «Mister, complimenti a voi per quello che fate», ha risposto al mister il giocatore calabrese. «Ranieri è una persona veramente in gamba, lo conosciamo tutti, ma ora lo sto conoscendo meglio e dal lato umano è veramente impareggiabile. ».