Visnadi: “Inzaghi sempre più bravo, è lui la vera forza dell’Inter. Non c’è nessun giocatore…”

L'Inter centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e torna in vetta alla classifica. I nerazzurri a San Siro battono il Frosinone grazie ai gol di Dimarco e Calhanoglu. Su X Gianni Visnadi elogia in particolare Simone Inzaghi , artefice di questo ottimo inizio di stagione dei nerazzurri.

"Inzaghi sempre più bravo. Per come allena e per come parla. È lui la vera forza dell’Inter. Non c’è nessun giocatore che con lui non sia migliorato. Gli smontano la squadra e lui la rimonta in modo sempre migliore".