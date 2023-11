Mkhitaryan: “Siamo uniti, questa la nostra forza. Dimarco? Voleva crossare…”

Henrikh Mkhitaryan, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il successo dell'Inter sul Frosinone: "Il gol di Dimarco è voluto? Cosa ha detto lui? Tutti noi capiamo che voleva crossare da lì, secondo me aveva visto Dumfries, ma il gol è gol, non possiamo giudicare e ha fatto benissimo! Sono contento per lui e per la squadra. La sfida contro la Juventus? Siamo felici per quello che abbiamo fatto stasera, d domani tutti vanno in Nazionale e quando torneranno inizieremo a pensare a quella partita. Sarà una sosta lunga, due settimane, non c'è fretta di pensare a quells partita, c'è ancora tempo, dopo analizzeremo come giocare e cosa fare. L'unica cosa che conta è che dobbiamo vincere quella partita.