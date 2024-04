"Perché la festa cominci stasera, l’Inter deve battere il Milan. «Siamo quasi arrivati in cima e siamo pronti a vedere il panorama», chiosa Inzaghi al confine fra la poesia e la seconda stella. Alla viglia del derby compare anche Zhang. Al mattino in tv, a margine del GP di Formula 1 («Inzaghi è stato un dono per l’Inter, continueremo insieme. Sono fiero della mia squadra, vicinissima allo scudetto») al pomeriggio in videoconferenza, catapultato alla Pinetina via internet, in esclusiva per i giocatori, cui fra gli altri lancia un messaggio preciso: «Se lo scudetto arriverà nel derby, manteniamo i valori del club: sportività e lealtà verso l’avversario». La raccomandazione, insomma, è quella di non vedere, stasera se accade o quando accadrà, nessun giocatore nerazzurro, megafono in mano, scatenato a insultare qualcuno. Poi i complimenti di rito, soprattutto per quelli che sono al primo scudetto. Per lui è il secondo da presidente (come Fraizzoli), il settimo trofeo in assoluto (come papà Moratti, anche se lì si contano 2 Coppe Campioni). E allora è giusto dare anche a Zhang, che da un anno fa il presidente rigorosamente da remoto, i meriti che ha. Si è coperto di debiti, ma è riuscito a tenere molto alto il livello di competitività del club. Ha scelto i collaboratori giusti e non è un caso se ora definisce Inzaghi un “dono” o se già da tempo ha allungato il contratto fino al 2027 a Marotta e al resto dello staff"