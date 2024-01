"Insomma, per farla breve, almeno sulla carta - poi, è chiaro, gli stati d’animo saranno determinati dall’andamento della gara - alla Juve potrebbe in fondo andar bene anche un pareggio. All’Inter no. Questa, per Inzaghi è l’occasione, l’opportunità, di imprimere una svolta importante al campionato, per poi mettere l’Europa nel mirino. Gestire la partita e il risultato, forti del vantaggio in classifica, potrebbe nel corso dei prossimi mesi trasformarsi per i nerazzurri in un boomerang e in un rimpianto".