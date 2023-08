Wanda-Icardi, audio shock della madre: “Coppia bruciata, sono entrambi tossici. Non…”

Cosa emerge dall'audio su Wanda Nara e Mauro Icardi?

"Sono tutte violenze che lui le fa. Non può rinchiuderla, nasconderle i documenti. Lei aveva un contratto, doveva venire a lavorare e doveva chiamare tutte le persone facendo brutta figura. Ha perso il biglietto perché lui le ha nascosto il passaporto", si sente nell'audio. "Ora lui le promette l'oro e l'argento e le dice: "Vieni, non c'è nessun problema. Mi porti i bambini, vanno a scuola, continuano fino a maggio e quando devi lavorare te ne vai senza problemi". Non la lascerà venire! Lo so, sarà di nuovo il caos", avrebbe dichiarato la donna che per i giornalisti argentini sarebbe proprio Nora Colosimo. "Ho un mal di pancia che non posso nemmeno raccontare. Non dormo a causa di Wanda. Non ho pace, perché non le lascia una via di mezzo. Questa coppia è già bruciata, sono entrambi tossici. Gliel'ho detto separatamente e gliel'ho detto insieme", dichiara Nora facendo capire di aver consigliato loro di fare terapia separatamente.