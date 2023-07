Wanda smentisce le voci su Milano: “Non si rendono conto, la verità è che io e Mauro…”

Il programma argentino di América TV ha recentemente rivelato alcuni dettagli sul futuro di Wanda Nara . Secondo le sue fonti, l'argentina e il calciatore Mauro Icardi avrebbero preso una decisione importante per tutta la famiglia: "Hanno firmato con il Galatasaray in Turchia. Mauro aveva una proposta dal calcio saudita: era di 100 milioni di dollari per un contratto di quattro anni a differenza dell'altro club, che offriva 27 milioni di dollari per tre anni".

La smentita di Wanda

"Come ti senti? In televisione hanno detto che stai andando a curarti, dove?", è stata la prima domanda alla quale Wanda Nara ha voluto rispondere in un botta e risposta con i fan sui social. "Non vado a curarmi in nessun Paese. Accompagnerò Mauro", ha risposto Wanda Nara. Maurito ha da poco firmato un contratto con il Galatasaray, confermando la scelta di rimanere a Istanbul. Tutta la famiglia è partita per la Turchia. "Hanno detto così tante cose su di te che non so quale sia vera. Spero solo che tu stia bene", ha scritto un fan premuroso. "La verità è che sto molto bene. E sì, molte volte parlano e dicono cose che non sono vere senza rendersi conto che stanno parlando della vita di qualcun altro", ha concluso Wanda.