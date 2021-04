Foto Icardi con cane e Wanda, la Nara risponde: “Certa gente è davvero ridicola”

Wanda Nara è intervenuta su Instagram Stories per rispondere ad alcune domande dei fan. Una riguarda il recente post di Mauro Icardi

"Sei andata a denunciare Mauro per il post?", ha chiesto un utente a Wanda che ha prontamente risposto: "No, lui scrive in spagnolo e non è responsabile delle traduzioni in altre lingue. Mai per una persona come Mauro perro/perra (cane/cagna, ndr) potrebbe essere un insulto perché lui ama gli animali. Alcune persone sono troppo ridicole".