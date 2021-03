Icardi, nomignolo affettuoso per Wanda. Ma la traduzione è un disastro: follower scatenati

Il giocatore del PSG in un post ha usato un aggettivo che in lingua spagnola è un aggettivo affettuoso. Ma in italiano no

fcinter reda

Nella loro cultura "Perra" è un aggettivo che viene utilizzato in accezione positiva. Nella foto che Mauro Icardi ha postato accanto alla moglie Wanda Nara ci son lui, lei e il loro cane. E l'attaccante del PSG ha scritto: "Mi Perro y mi perra". "Il mio cane e la mia cagnolona", sarebbe più o meno così in maniera letterale. Ma la traduzione che spunta sotto al post indica che "perra" è cagna. In Italia non è assolutamente un complimento. Tanto che i follower italiani del giocatore non gli hanno perdonato il post e lo hanno usato per offendere la moglie con toni non proprio da gentiluomini.