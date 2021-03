Dopo Icardi anche Wanda si confessa in un libro? “Raccontare la storia e non…”

La moglie di Mauro Icardi potrebbe decidere di raccontare la sua storia in un libro. Lo ha annunciato la stessa Wanda sui social con una sorta di sondaggio.

Mauro Icardi ha già all'attivo un'autobiografia, adesso potrebbe essere il turno di Wanda. "Crescere significa raccontare tutta la storia e non omettere la parte in cui sei colpevole... Compreresti il ​​mio libro?" Con queste parole la moglie del giocatore del Psg ha azzardato un sondaggio in merito ad un possibile libro sulla sua vita. E follower e fan hanno applaudito entusiasti all'idea.