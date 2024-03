WhoScored – Top 11 Serie A dopo 29 giornate: presenti 5 giocatori dell’Inter

Whoscored, famoso sito specializzato in statistiche, ha stilato la top 11 della Serie A dopo 29 giornate

Mancano ancora 9 giornate alla fine del campionato, con l'Inter che insegue lo scudetto che varrebbe la seconda stella. Per l'aritmetica c'è da attendere ancora ma, nel frattempo, è sotto gli occhi di tutti il rendimento eccellente di tanti giocatori chiave nello scacchiere di Inzaghi .

Whoscored, famoso sito specializzato in statistiche, ha stilato la top 11 della Serie A dopo 29 giornate e in questa formazione tipo compaiono ben cinque nerazzurri. Bastoni (7.18) e Dimarco (7.17) in difesa, Calhanoglu (7.41) a centrocampo ed entrambi gli attaccanti, Lautaro Martinez (7.68, la miglior media voto di tutti gli undici) e Marcus Thuram (7.30).