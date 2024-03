Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TVPlay.it per parlare del caso Acerbi: l'Inter, per ora, è attendista

"Sappiamo che oggi il calciatore incontrerà la Procura. Quando arriverà una decisione della Procura avremmo un quadro più chiaro e potremmo anche esporci di più. Juan Jesus ha provato a chiudere la questione dopo il match ma poi si è arrivato a questo scontro spiacevole, quasi uno contro uno. Secondo me a livello comunicato è stato commesso un errore, mi riferisco ad Acerbi che parla mentre cammina in stazione. Tali dichiarazioni dovevano essere evitate, serviva un contesto più formale. Non credo che Juan Jesus abbia inventato qualcosa, al massimo può essere che ha capito male. Vedremo".

"Se la giustizia dovesse dare ragione a Juan Jesus mi aspetto sicuramente una squalifica lunga per Acerbi. 10 giornate? Forse anche qualcosa in più. Nel caso, secondo me, rischierebbe l’esclusione dall’Europeo ed eventuali problemi con l’Inter. La società in questo momento attende la decisione della Procura, solo dopo si esporrà".