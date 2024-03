Axel Witsel è stato nominato miglior giocatore dell'Atletico Madrid del mese di marzo. Il belga ha parlato del riconoscimento e dell'importanza di una squadra che vuole lottare fino alla fine per giocare la prossima stagione in Champions League. "Grazie mille per questo premio, è meglio ricevere premi collettivi che individuali, ma sono felice... I tifosi per noi sono molto importanti. Ora è il momento di lavorare duro per rimanere in buona forma e lottare fino alla fine. Non siamo dove vogliamo nella Liga e la partita contro il Villarreal è molto importante".