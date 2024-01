Xavi annuncia: “Dal 30 giugno non sarò più l’allenatore del Barcellona”

Il presidente e il tecnico sono stati diversi minuti in riunione per analizzare il momento della squadra e dopo l'incontro è arrivato l'annuncio con un atteggiamento calmo e un discorso riflessivo. «Annuncio che dal 30 giugno non sarò più l'allenatore del Barcellona. Ne abbiamo parlato e la situazione merita un cambio di rotta. Avevo già deciso da qualche giorno. La società ha bisogno di un cambio di dinamiche, se penso a club e giocatori, si gioca con troppa tensione. La cosa migliore è andare via. Negli ultimi mesi darò il massimo. Possiamo ancora fare una grande stagione», ha detto il tecnico in sala stampa in un discorso che ha anticipato le domande dei giornalisti.