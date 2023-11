Youth League, l’Inter affronta il Benfica: dove vederla in tv e in streaming

Non solo Champions : nella giornata di mercoledì 29 novembre ripartirà anche il cammino dell'Inter Primavera nella UEFA Youth League. I ragazzi di Cristian Chivu scenderanno in campo in casa del Benfica nella quinta giornata del gruppo D: il calcio d'inizio della gara è in programma alle ore 16:00 (15:00 orario portoghese).

I nerazzurri occupano la quarta posizione del girone D a quota 3 punti. Nelle prime quattro gare l'Inter ha collezionato tre pareggi e una sconfitta: i ragazzi di Chivu hanno pareggiato 3-3 in casa della Real Sociedad e 1-1 a Milano contro il Benfica, mentre sono stati sconfitti in casa dal Salisburgo con il risultato di 3-2. Nell'ultimo match disputato la Primavera nerazzurra è riuscita a strappare un pareggio in rimonta per 1-1 in casa degli austriaci. Si tratta di un girone molto equilibrato: la partita di Lisbona sarà fondamentale per l'Inter per tenere vive le speranze di qualificazione alla fase successiva.