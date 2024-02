Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, si è collegato durante l’Osservatorio Valore Sport, organizzato da The European House Ambrosetti, parlando anche dei nerazzurri: "Praticare sport è fondamentale, così come che tutti i bambini possano praticarlo. Poi sta a noi dare un messaggio positivo. Nell’Inter abbiamo trovato inclusione, senso di appartenenza e una famiglia. C’erano compagni che ci raccontavano e tutti facevamo qualcosa per aiutarli.