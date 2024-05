Zaniolo, ritorno in Italia? L’agente: “Non è detto che non resti in Premier”

Qualche settimana fa è stato lui stesso ad esprimere il desiderio di tornare a giocare in Serie A. L'agente di Nicolò Zaniolo parla però di un'esperienza importante per lui in Premier League. Claudio Vigorelli, parlando con Tuttomercatoweb, dell'ex Inter ha detto: «Se sto lavorando per riportarlo in Italia? Oggi si pensa soltanto a finire bene la stagione. Quella della Premier è stata una bellissima esperienza e non è detto che non possa continuare», ha sottolineato.