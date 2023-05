Inter, Zanotti, Fontanarosa ed Esposito convocati dall’Italia per il Mondiale U20

Ci sono anche Mattia Zanotti, Alessandro Fontanarosa e Francesco Pio Esposito nella lista dei convocati dell'Italia per il Mondiale U20: i 3 calciatori dell'Inter sono stati selezionati dal ct Carmine Nunziata per la rassegna iridata giovanile che si disputerà in Argentina a partire dal 22 maggio, e si ritroveranno domenica a Roma, sede del ritiro. Gli Azzurrini, inseriti nel girone D, se la vedranno nella prima fase del torneo con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana.

Via libera da parte del club nerazzurro che, come fatto con l'argentino Valentin Carboni, ha dato il suo benestare alla partecipazione dei propri ragazzi: una cosa non scontata, dal momento che le varie società avevano la facoltà di opporsi alla convocazione dei loro tesserati (in quanto il Mondiale U20 non si svolgerà in date previste dalla FIFA). Un esempio, il no della Reggina alla partenza di Fabbian, altro calciatore di proprietà dell'Inter, ritenuto troppo importante per il finale di stagione degli amaranto.