Carboni al Mondiale U20: c’è l’ok dell’Inter. Farà lo stesso con gli italiani?

Il club nerazzurro avrebbe potuto opporsi alla convocazione, dal momento che il torneo non rientra nelle date FIFA

Si avvicina l'appuntamento con il Mondiale Under 20, in programma in Argentina a partire dal 20 maggio. Una rassegna iridata che potrebbe vedere impegnati diversi calciatori dell'Inter: è notizia di ieri la convocazione di Valentin Carboni da parte della Seleccion, ma il gioiellino nerazzurro potrebbe ritrovare altri compagni di squadra. Tutto, però, dipenderà dalle decisioni del club di viale della Liberazione: vediamo perchè.

Attesa per gli italiani — Sono 3 i ragazzi che sperano di partecipare al Mondiale giovanile: Mattia Zanotti e Alessandro Fontanarosa, entrambi classe 2003, fanno da tempo parte del giro dell'Italia del ct Carmine Nunziata, membri prima del gruppo dell'Under 19 e oggi dell'Under 20. A loro potrebbe aggiungersi Francesco Pio Esposito che, da 2005, sta dominando nel campionato Primavera, ed è stato recentemente convocato per uno stage proprio in vista della kermesse argentina. Non è da escludere, quindi, che tutti e 3 possano essere selezionati.

All'Inter l'ultima parola — A quel punto diventerebbe determinante la decisione dell'Inter: il club nerazzurro, infatti, può eventualmente impedire ai suoi giocatori di rispondere alla convocazione della Nazionale, dal momento che il Mondiale Under 20 non rientra nelle finestre delle date stabilite dalla FIFA per le manifestazioni internazionali. Senza dimenticare che l'Inter, sia Prima Squadra che Primavera, per l'inizio della rassegna iridata (20 maggio) non avrà ancora terminato la stagione. Vedremo se i vertici interisti, dopo aver concesso il via libera a Carboni, faranno lo stesso anche con i suoi compagni italiani.